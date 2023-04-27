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князь Углицкий Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1353

Дата смерти

12.08.1410

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1353

Отец: Andrey Иванович

Мать: княгиня Боровская (княжна Ростовско-Борисоглебская) Maria Konstantinovna

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1371

Жена: Елена 'Iepraksia'

Рождение ребёнка
18.01.1388

Сын: Ярослав Владимирович

Мать ребёнка: Елена 'Iepraksia'

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
12.08.1410
Похороны
Неизвестно

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