князь Углицкий Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1353
Дата смерти12.08.1410
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1353
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1371
Жена: Елена 'Iepraksia'
Рождение ребёнка
18.01.1388
Сын: Ярослав Владимирович
Мать ребёнка: Елена 'Iepraksia'
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
12.08.1410
Похороны
Неизвестно