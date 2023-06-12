Кокоша Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокоша Василий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокоша Нина Петровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кокоша Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Кокоша Нина Петровна

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Денисенко Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кокоша Нина Петровна

Прилуки, Чернігівська область
Смерть
1977

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