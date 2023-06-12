Кокоша Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокоша Нина Петровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кокоша Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Кокоша Нина Петровна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Денисенко Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кокоша Нина Петровна
Смерть
1977