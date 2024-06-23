Стефанов Иван Федорович 1753 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефанов Иван Федорович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Стефанов Федор Стефанович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1780 ст.

Дочь: Федорова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Федоров Осип(Иосиф) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1787 ст.

Сын: Федоров Гавриил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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