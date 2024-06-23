Стефанов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Стефанов Федор Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1780 ст.
Дочь: Федорова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Федоров Осип(Иосиф) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1787 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно