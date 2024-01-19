Бреднева Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреднева Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бреднев Иван Тарасович

Отец ребёнка: Бреднев Тарас Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бреднев Тарас Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.

Дочь: (Бреднева) Вира Тарасовна

Отец ребёнка: Бреднев Тарас Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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