Корпусов Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1954
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1954
Отец: Корпусов Анатолий
Мать: Корпусовп Нюся
Рождение ребёнка
16.07.1980
Сын: Корпусов Александр Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1984
Сын: Корпусов Виталий Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1987
Сын: Корпусов Михаил Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности