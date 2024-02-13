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Корпусов Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1980 г.р.
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1984 г.р.
1987 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1954

Отец: Корпусов Анатолий

Мать: Корпусовп Нюся

Рождение ребёнка
16.07.1980

Сын: Корпусов Александр Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1984

Сын: Корпусов Виталий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1987

Сын: Корпусов Михаил Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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