Бянкин Андрей Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бянкин Андрей Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1962

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962

Отец: Бянкин Феоктист Андреевич

Мать: не указана

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