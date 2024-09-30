Куйванен (Пеусса) София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1897
Дата смертиОколо 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
02.03.1921
Дочь: (Куйванен) Сайма Андреевна
Отец ребёнка: Куйванен Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
10.12.1922
Сын: Куйванен Вильям Андреевич
Отец ребёнка: Куйванен Андрей Андреевич
Смерть
Около 1923