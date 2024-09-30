Куйванен (Пеусса) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйванен (Пеусса) София Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1897

Дата смерти

Около 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1920

Муж: Куйванен Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
02.03.1921

Дочь: (Куйванен) Сайма Андреевна

Отец ребёнка: Куйванен Андрей Андреевич

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1922

Сын: Куйванен Вильям Андреевич

Отец ребёнка: Куйванен Андрей Андреевич

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Около 1923

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