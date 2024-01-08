Фон Шпигельфельд (Фон Катарин) Беатрис Эдле
Место рождения
Дата рождения14.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1974
Рождение ребёнка
18.10.1975
Дочь: Фон Шпигельфельд Натали Камилла Маргарита
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт
Рождение ребёнка
01.04.1978
Дочь: Фон Шпигельфельд Изабелла Антонина Мари
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт
Рождение ребёнка
15.09.1980
Сын: Фон Шпигельфельд Иоганн Филипп Бенедикт
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт
Рождение ребёнка
14.02.1983
Сын: Фон Шпигельфельд Константин Михаэль Бенедикт
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт
Рождение ребёнка
28.10.1994
Сын: Фон Шпигельфельд Кристофер
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт