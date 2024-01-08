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Фон Шпигельфельд (Фон Катарин) Беатрис Эдле

Место рождения

Вена

Дата рождения

14.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1974

Муж: Фон Шпигельфельд Бенедикт

Рождение ребёнка
18.10.1975

Дочь: Фон Шпигельфельд Натали Камилла Маргарита

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт

Рождение ребёнка
01.04.1978

Дочь: Фон Шпигельфельд Изабелла Антонина Мари

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт

Рождение ребёнка
15.09.1980

Сын: Фон Шпигельфельд Иоганн Филипп Бенедикт

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт

Рождение ребёнка
14.02.1983

Сын: Фон Шпигельфельд Константин Михаэль Бенедикт

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт

Рождение ребёнка
28.10.1994

Сын: Фон Шпигельфельд Кристофер

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Бенедикт

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