Касимов Ильнур Исмагилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Ильнур Исмагилевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.2015

Сын: Касимов Марсель Ильнурович

Мать ребёнка: Касимова Танзиля Якуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касимова Самира Ильнуровна

Мать ребёнка: Касимова Танзиля Якуповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Танзиля Якуповна

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