Касимов Ильнур Исмагилевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.2015
Сын: Касимов Марсель Ильнурович
Мать ребёнка: Касимова Танзиля Якуповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касимова Самира Ильнуровна
Мать ребёнка: Касимова Танзиля Якуповна
Бракосочетание
Неизвестно