Францев Михаил Кузьмич
Место рожденияКир-Майдак, Мордовская АССР
Дата рождения01.01.1923
Дата смерти06.09.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Францева (Болдырева) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Францева (Болдырева) Ольга Николаевна
Смерть
06.09.1974
Похороны
Неизвестно