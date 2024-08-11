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Францев Михаил Кузьмич

Место рождения

Кир-Майдак, Мордовская АССР

Дата рождения

01.01.1923

Дата смерти

06.09.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Францева (Болдырева) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Францева (Болдырева) Ольга Николаевна

Смерть
06.09.1974
Похороны
Неизвестно

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