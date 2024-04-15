(Матвиевская) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвиевская) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Матвиевский Иван Макарович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
07.03.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Иванович Поляков
Восприемник
12.12.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Спиридон Афанасьевич Поляков
Восприемник
04.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Афанасьевич Поляков
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-L?i=412&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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