(Матвиевская) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Матвиевский Иван Макарович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
07.03.1865 ст.
Василий Иванович Поляков
Восприемник
12.12.1866 ст.
Спиридон Афанасьевич Поляков
Восприемник
04.01.1869 ст.
Василий Афанасьевич Поляков
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-L?i=412&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно