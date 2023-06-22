Будаева (Горина) Пелагея Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева (Горина) Пелагея Кондратьевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаев Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Соловьева (Будаева) Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Будаев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Будаева Матрона Леонтьевна

Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Будаева Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Будаева Матрона Леонтьевна

Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1890
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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