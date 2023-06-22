Будаева (Горина) Пелагея Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Соловьева (Будаева) Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Будаева Матрона Леонтьевна
Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Будаева Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Будаева Матрона Леонтьевна
Отец ребёнка: Будаев Леонтий Иванович
Смерть
1890