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Никита Петров

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1768 или 1769

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

1744 г.р.

Жена

1761 или 1762 г.р.

Дети

1790 или 1791 г.р.
1792 г.р.
1794 или 1795 г.р.
1798 г.р.
1801 г.р.
1803 или 1804 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 или 1769

Отец: Петр

Мать: Анна Михайлова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия (Федосья) Сергеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Сергея Федорова дочь Федосья,выдана в замужество того же села за крестьянина Никиты Петрова жена Федосия Сергеева,взята того же села крестьянином
Рождение ребёнка
1790 или 1791 ст.

Сын: Матвей Никитин

Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1794 или 1795 ст.

Сын: Сергей Никитин

Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1803 или 1804 ст.

Сын: Козьма (Козма) Никитин

Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1804 или 1805 ст.

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1830 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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