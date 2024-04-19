Никита Петров
Место рождения
Дата рождения1768 или 1769
Дата смерти1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1768 или 1769
Отец: Петр
Мать: Анна Михайлова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Сергея Федорова дочь Федосья,выдана в замужество того же села за крестьянина Никиты Петрова жена Федосия Сергеева,взята того же села крестьянином
Рождение ребёнка
1790 или 1791 ст.
Сын: Матвей Никитин
Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1794 или 1795 ст.
Сын: Сергей Никитин
Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1803 или 1804 ст.
Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1804 или 1805 ст.
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Феодосия (Федосья) Сергеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1830 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии