Филипповъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипповъ Алексей

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Филиппъ Софроновъ

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Филиппова Василиса Семенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1752

Сын: Филипповъ Осипъ

Мать ребёнка: Филиппова Василиса Семенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1764

Сын: Филипповъ Никифоръ

Мать ребёнка: Филиппова Василиса Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Василиса Семенова

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