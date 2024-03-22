Филипповъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Филиппъ Софроновъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Филиппова Василиса Семенова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Филипповъ Осипъ
Мать ребёнка: Филиппова Василиса Семенова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Филипповъ Никифоръ
Мать ребёнка: Филиппова Василиса Семенова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно