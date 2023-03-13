Филиппова Василиса Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Филипповъ Алексей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Филипповъ Осипъ
Отец ребёнка: Филипповъ Алексей
Рождение ребёнка
1764
Сын: Филипповъ Никифоръ
Отец ребёнка: Филипповъ Алексей
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипповъ Алексей