Филиппова Василиса Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Василиса Семенова

Филиппова Василиса Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Филипповъ Алексей

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1752

Сын: Филипповъ Осипъ

Отец ребёнка: Филипповъ Алексей

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1764

Сын: Филипповъ Никифоръ

Отец ребёнка: Филипповъ Алексей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипповъ Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close