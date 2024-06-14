Карпеев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Карпеев Николай
Мать: не указана
Восприемник
23.08.1898
Племянник Адриан https://yandex.ru/archive/catalog/6ff10622-df36-41ea-8145-cc76d2c2ab39/68
Бракосочетание
12.02.1899
Жена: Петрова Мария Никитична
https://yandex.ru/archive/catalog/ffe5270d-eeb8-4ba2-92c1-1900b0f4b70e/127
Смерть
Неизвестно