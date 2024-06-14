Карпеев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Карпеев Николай

Мать: не указана

Восприемник
23.08.1898
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Племянник Адриан https://yandex.ru/archive/catalog/6ff10622-df36-41ea-8145-cc76d2c2ab39/68
Бракосочетание
12.02.1899

Жена: Петрова Мария Никитична

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/ffe5270d-eeb8-4ba2-92c1-1900b0f4b70e/127
Смерть
Неизвестно

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