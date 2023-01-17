Осинкин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкин Василий Павлович

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Место рождения

Рожево

Дата рождения

1917

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожево
Бракосочетание
04.12.1940

Жена: не указана

Волокославинское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1943

Сын: Осинкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Осинкина Анна Ивановна

Волокославинское
Смерть
1998
Волокославинское
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