Осинкин Василий Павлович
Место рожденияРожево
Дата рождения1917
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рожево
Бракосочетание
04.12.1940
Жена: не указана
Волокославинское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1943
Сын: Осинкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Осинкина Анна Ивановна
Волокославинское
Смерть
1998
Волокославинское