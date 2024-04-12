Авдеев Василий Исааков
Место рождения
Дата рождения25.03.1869 ст.
Дата смерти08.04.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1869 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 51об ? близнецы крещение 28.03.1869 г восприемники Саженов Петр Тимофеев Василиса Тихонова Анкудинин Семен Иванов
Крещение
28.03.1869 ст.
Смерть
08.04.1869 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.9 Оп.1 Д.6 с.75 от поноса 2 недели
Похороны
09.04.1869 ст.