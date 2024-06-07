Коршунова Агафья Павловна 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коршунова Агафья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Филипп Назарович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Коршунов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Коршунова Устинья Филипповна

Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Гусева (Коршунова) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Коршунова Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Коршунова Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович

Смерть
Неизвестно

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