Коршунова Агафья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Сын: Коршунов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Коршунова Устинья Филипповна
Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Гусева (Коршунова) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Коршунова Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Коршунова Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Коршунов Филипп Назарович
Смерть
Неизвестно