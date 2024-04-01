Филиппова 1, Созонова 2 Гликерья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1910
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 50 ж. 42 оба вторым браком, станицы Архиповской казачья вдова
Смерть
Неизвестно