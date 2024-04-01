Филиппова 1, Созонова 2 Гликерья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова 1, Созонова 2 Гликерья Яковлева

Филиппова 1, Созонова 2 Гликерья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Созонов Гавриил Казак Выс. Рявкинского Михайлов

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 50 ж. 42 оба вторым браком, станицы Архиповской казачья вдова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.