Грибоедов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибоедов Александр Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.01.1795

Дата смерти

11.02.1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1795
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1815
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.02.1829
г. Тегеран, Иран
Место жительства
По 1829
г. Тегеран, Иран
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