Грибоедов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1795
Дата смерти11.02.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1795
Место жительства
С 1815
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.02.1829
г. Тегеран, Иран
Место жительства
По 1829
г. Тегеран, Иран