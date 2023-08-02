Савченко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Савченко Касьян Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1887

Сын: Савченко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: ?

ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-209,зап-31
Смерть
Неизвестно
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