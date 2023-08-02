Савченко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Савченко Касьян Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1887
Сын: Савченко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: ?
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-209,зап-31
Смерть
Неизвестно