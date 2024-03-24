Егорова Герасимова Агапия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Герасимова Агапия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1884

Дата смерти

30.09.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1884

Отец: Егоров Герасимов Куликов Иван Герасимович

Мать: Егорова Анна Давыдовна

Смерть
30.09.1884 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 01.10.1884 место смерти - с.Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 недель причина - неразборчиво Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все
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