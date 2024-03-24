Егорова Герасимова Агапия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1884
Дата смерти30.09.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1884
Смерть
30.09.1884 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 01.10.1884 место смерти - с.Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 недель причина - неразборчиво Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все