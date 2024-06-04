Молина Авдотья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Камынина (Молина) Василиса Васильева
Отец ребёнка: Молин Василий Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Молина) Марина Васильева
Отец ребёнка: Молин Василий Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Молин Василий Артемьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Молина) Степанида Васильева
Отец ребёнка: Молин Василий Артемьев
Смерть
После 1834