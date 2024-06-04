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Молина Авдотья Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молин Василий Артемьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Камынина (Молина) Василиса Васильева

Отец ребёнка: Молин Василий Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Молина) Марина Васильева

Отец ребёнка: Молин Василий Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Молин Василий Васильев

Отец ребёнка: Молин Василий Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Молина) Степанида Васильева

Отец ребёнка: Молин Василий Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834

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