Струкова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1937
Дочь: Шестакова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Мишаричев Василий Николаевич
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно