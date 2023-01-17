Струкова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1937

Дочь: Шестакова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Мишаричев Василий Николаевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишаричев Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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