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фефилов Павел

Место рождения

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Фефилов ?

Мать: ?

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
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