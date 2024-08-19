Федотов Максим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киров, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Марина Петровна
Развод
Неизвестно
Жена: Федотова Марина Петровна
Рождение ребёнка
21.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова Марина Петровна