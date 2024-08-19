Федотов Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киров, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Марина Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Федотова Марина Петровна

Рождение ребёнка
21.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Марина Петровна

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