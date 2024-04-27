Слесарь Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Слесарь Афанасий Захарович
Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Слесарь Василий Захарович
Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Слесарь Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович
Смерть
После 1766