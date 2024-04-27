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Слесарь Анна Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1766

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесарь Захарий Михайлович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Слесарь Афанасий Захарович

Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Слесарь Иван Захарович

Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Слесарь Василий Захарович

Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Слесарь Иван Захарович

Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Слесарь Семён Захарович

Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Слесарь Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Слесарь Захарий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1766
Покровское, Чернігівська область

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