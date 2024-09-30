Хютти (Матикайнен) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хютти (Матикайнен) Анна Адамовна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.09.1884

Дата смерти

14.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884

Отец: Матикайнен Адам Петрович

Мать: Матикайнен (Матикайнен) Катарина Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1907

Муж: Хютти Абрам Адамович

Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Хютти Эйно-Адам Абрамович

Отец ребёнка: Хютти Абрам Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1910

Сын: Хютти Александр Абрамович

Отец ребёнка: Хютти Абрам Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1913

Сын: Хютти Вяйнё Абрамович

Отец ребёнка: Хютти Абрам Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
14.02.1916
Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд

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