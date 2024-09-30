Хютти (Матикайнен) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения03.09.1884
Дата смерти14.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.12.1907
Муж: Хютти Абрам Адамович
Рождение ребёнка
03.11.1908
Сын: Хютти Эйно-Адам Абрамович
Отец ребёнка: Хютти Абрам Адамович
Рождение ребёнка
20.12.1910
Сын: Хютти Александр Абрамович
Отец ребёнка: Хютти Абрам Адамович
Рождение ребёнка
15.01.1913
Отец ребёнка: Хютти Абрам Адамович
Смерть
14.02.1916