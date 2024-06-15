Скойбеда (Лях) Анастасия Никифоровна 05.01.1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Скойбеда (Лях) Анастасия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1879 ст.

Отец: Лях Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скойбеда Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Около 07.11.1905 ст.

Дочь: Скойбеда Стефанида Александровна

Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович

Карповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Скойбеда Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович

Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.

Дочь: Скойбеда Марина Александровна

Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович

Орехово, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.

Сын: Скойбеда Илья Александрович

Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович

Орехово, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Скойбеда Николай Александрович

Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович

Рождение ребёнка
20.04.1921

Сын: Скойбеда Иван Александрович

Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович

Орехово, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.01.2016 ст.

Дочь: Скойбеда Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович

Орехово, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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