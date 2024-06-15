Скойбеда (Лях) Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1879 ст.
Отец: Лях Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 07.11.1905 ст.
Дочь: Скойбеда Стефанида Александровна
Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович
Карповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Скойбеда Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович
Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.
Дочь: Скойбеда Марина Александровна
Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.
Сын: Скойбеда Илья Александрович
Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Скойбеда Николай Александрович
Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович
Рождение ребёнка
20.04.1921
Сын: Скойбеда Иван Александрович
Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович
Рождение ребёнка
20.01.2016 ст.
Дочь: Скойбеда Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Скойбеда Александр Семёнович
Смерть
Неизвестно