Рехлова Ефросинья Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рехлова Ефросинья Киприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рехлов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рехлов Иван Степанович

Отец ребёнка: Рехлов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Рехлова Параскева Степановна

Отец ребёнка: Рехлов Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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