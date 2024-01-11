Рехлова Ефросинья Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Рехлов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Рехлова Параскева Степановна
Отец ребёнка: Рехлов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно