Ушмоткин Авраамий Ефремович
мужской, родился 1860, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецУшмоткин Ефрем ПрокопьевичНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна24.03.1884 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ушмоткин Ефрем Прокопьевич
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна
Мать ребёнка: Ушмоткина Соломония Михайловна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно