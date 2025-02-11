Ушмоткин Авраамий Ефремович 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Ушмоткин Авраамий Ефремович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1860, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Ушмоткин Ефрем ПрокопьевичНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна24.03.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ушмоткин Ефрем Прокопьевич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна

Мать ребёнка: Ушмоткина Соломония Михайловна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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