Кутузов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутузов Николай Васильевич

Кутузов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабикова Елизавета Дорофеевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кутузова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кабикова Елизавета Дорофеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кутузов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Кабикова Елизавета Дорофеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.