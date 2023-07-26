Кутузов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кутузова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кабикова Елизавета Дорофеевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Кабикова Елизавета Дорофеевна
Смерть
Неизвестно