Яков Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: Стефан Лукьянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Ладыгино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Деревни Подола Порфирий Федотово деревни Кораблева Вера Михайлова
Рождение ребёнка
05.07.1875
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Смерть
Неизвестно