Яков Стефанов 1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Яков Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: Стефан Лукьянов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1871

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Ладыгино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Деревни Подола Порфирий Федотово деревни Кораблева Вера Михайлова
Рождение ребёнка
05.07.1875

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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