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(Абоносимова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1917

Отец: Абоносимов Петр Ерофеевич

Мать: Абоносимова Анастасия Николаевна

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