Надеев Афанасий Кононович
Место рожденияд. Чернядина, Надеевщина тож
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Чернядина, Надеевщина тож
Рождение ребёнка
1832
Сын: Надеев Никифор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Сенинская (Сычиха) Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мариева Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Сенинская (Сычиха) Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно