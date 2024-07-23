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Надеев Афанасий Кононович

Место рождения

д. Чернядина, Надеевщина тож

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Чернядина, Надеевщина тож
Рождение ребёнка
1832

Сын: Надеев Никифор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Сенинская (Сычиха) Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мариева Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Сенинская (Сычиха) Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно

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