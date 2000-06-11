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Григорьев Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

11.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Григорьев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Григорьев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна

Смерть
11.06.2000

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