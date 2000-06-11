Григорьев Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти11.06.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Григорьев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Григорьев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Григорьева (Маликова) Лидия Фёдоровна
Смерть
11.06.2000