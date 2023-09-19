Бродягина (Жабина) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1992
Дочь: Демидюк (Шимко) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Шимко Константин Витальевич
Рождение ребёнка
09.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности