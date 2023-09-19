Бродягина (Жабина) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродягина (Жабина) Елена Михайловна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

11.06.1973

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

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Дети

1992 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1973

Отец: Жабин Михаил Иванович

Мать: Тотолина (Янина) Валентина Кирилловна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.1992

Дочь: Демидюк (Шимко) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Шимко Константин Витальевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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