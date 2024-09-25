Лобко Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобко Матрена Яковлевна

Лобко Матрена Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1923

Дата смерти

25.09.2024

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
14.02.1945

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.09.2024

Мы используем куки для улучшения работы сайта.