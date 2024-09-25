Лобко Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1923
Дата смерти25.09.2024
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.02.1945
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.09.2024