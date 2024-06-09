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Шемис Владимир Феликсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемис Феликс Михайлович

Мать: Шемис (Мисюнас) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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