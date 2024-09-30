Барндык (Барндык) Анна-Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Барндык) Анна-Мария Ивановна

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

11.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1883

Отец: Барндык Иван Кристианович

Мать: Барндык (Ихалаин) Елизавета Ивановна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
23.04.1907

Муж: Барндык Иван Адамович

Рождение ребёнка
?.08.1910

Дочь: Матикайнен (Барндык) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1912

Сын: Барндык Николай Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1913

Сын: Барндык Николай Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Барндык Иван Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1917

Сын: Барндык Александр Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1918

Сын: Барндык Петр Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1921

Сын: Барндык Петр Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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