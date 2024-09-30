Барндык (Барндык) Анна-Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1883
Бракосочетание
23.04.1907
Рождение ребёнка
?.08.1910
Дочь: Матикайнен (Барндык) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
09.05.1912
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
06.09.1913
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
23.03.1915
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
02.04.1917
Сын: Барндык Александр Иванович
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
15.11.1918
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
01.02.1921
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Смерть
Неизвестно