Черницын Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1901
Мать ребёнка: Черницына (Устюжанина) Пелагея Дмитриева
Юрино-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 165, о. 1, д. 41, стр. 30 - плёнка 2058407, стр. 265
Смерть
Неизвестно