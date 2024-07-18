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Черницын Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черницына (Устюжанина) Пелагея Дмитриева

Рождение ребёнка
04.08.1901

Сын: Черницын Алексей Иванов

Мать ребёнка: Черницына (Устюжанина) Пелагея Дмитриева

Юрино-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 165, о. 1, д. 41, стр. 30 - плёнка 2058407, стр. 265
Смерть
Неизвестно

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