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Хахина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1889

Дата смерти

10.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахин Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хахина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: (Хахина) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 7
Рождение ребёнка
14.07.1914

Сын: Хахин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 48
Рождение ребёнка
05.10.1915

Сын: Хахин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1918

Дочь: (Хахина) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Книга записей рождения за 1918 год | р-1712 оп.2 д.103 | 20
Смерть
10.12.1955
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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