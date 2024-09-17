Хахина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1889
Дата смерти10.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хахина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: (Хахина) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 7
Рождение ребёнка
14.07.1914
Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 48
Рождение ребёнка
05.10.1915
Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1918
Дочь: (Хахина) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Хахин Иван Степанович
Книга записей рождения за 1918 год | р-1712 оп.2 д.103 | 20
Смерть
10.12.1955