(Подоляко) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подоляко) Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1917

Пол

Женский

Отец

Мать

1872 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1917

Отец: Подоляко Павел Матвеевич

Мать: Подоляко Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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