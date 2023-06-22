Шишкина (Дэвисон) Гертруда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Дэвисон) Гертруда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.1908

Муж: Шишкин Виктор Николаевич

бр Шишкин н.с., консул в Амстерд. Виктор Николаевич Девисон дочь инж., Великобр.под. Гертруда 19-126-1692 171 1908 Посол 25.ноя https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3241374.htm#pp3241374
Смерть
Неизвестно

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