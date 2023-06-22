Шишкина (Дэвисон) Гертруда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.1908
бр Шишкин н.с., консул в Амстерд. Виктор Николаевич Девисон дочь инж., Великобр.под. Гертруда 19-126-1692 171 1908 Посол 25.ноя https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3241374.htm#pp3241374
Смерть
Неизвестно