Карпович Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

15.12.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1875

Муж: Карпович Платон Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1877 ст.

Сын: Карпович Власий Платонович

Отец ребёнка: Карпович Платон Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.10.1878 ст.

Сын: Карпович Яков Платонович

Отец ребёнка: Карпович Платон Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.

Сын: Карпович Леонтий Платонович

Отец ребёнка: Карпович Платон Иванович

Горошков, Київська область
Смерть
15.12.1901 ст.
Горошков, Київська область

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