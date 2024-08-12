Карпович Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти15.12.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
11.02.1877 ст.
Сын: Карпович Власий Платонович
Отец ребёнка: Карпович Платон Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Карпович Платон Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.
Сын: Карпович Леонтий Платонович
Отец ребёнка: Карпович Платон Иванович
Смерть
15.12.1901 ст.