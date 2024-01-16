Арзубова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрзубова Марфа Ивановна

Арзубова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1850

Муж: Арзубов Нестер Степанович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Арзубов Григорий Нестерович

Отец ребёнка: Арзубов Нестер Степанович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Колосова Елизавета Нестеровна

Отец ребёнка: Арзубов Нестер Степанович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.12.1866

Сын: Арзубов Василий Нестерович

Отец ребёнка: Арзубов Нестер Степанович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close