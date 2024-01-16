Арзубова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Арзубов Григорий Нестерович
Отец ребёнка: Арзубов Нестер Степанович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Колосова Елизавета Нестеровна
Отец ребёнка: Арзубов Нестер Степанович
Рождение ребёнка
28.12.1866
Сын: Арзубов Василий Нестерович
Отец ребёнка: Арзубов Нестер Степанович
Смерть
Неизвестно