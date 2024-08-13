Негробова (Негробова) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Негробов Даниил Александрович
Отец ребёнка: Негробов Александр Константинович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Негробова) Агафья Александровна
Отец ребёнка: Негробов Александр Константинович