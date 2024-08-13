Негробова (Негробова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негробова (Негробова) Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833

Сын: Негробов Даниил Александрович

Отец ребёнка: Негробов Александр Константинович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Негробова) Агафья Александровна

Отец ребёнка: Негробов Александр Константинович

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