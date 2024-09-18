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Шаманин Кузьма Прокопьевич

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.10.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1854 ст.

Отец: Шаманин Прокопий Николаевич

Мать: Шаманина (Горбунова) Мария Алексеевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1874
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
05.04.1882 ст.

Жена: Шаманина (Дюкова) Евфросинья Ларионовна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Жених фигурирует как "уволенный в запас армии стражник Завихостской бригады пограничной стражи рядовой"
Смерть
Неизвестно

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