Шаманин Кузьма Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1854 ст.
Место жительства
1857
Место жительства
1874
Бракосочетание
05.04.1882 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Жених фигурирует как "уволенный в запас армии стражник Завихостской бригады пограничной стражи рядовой"
Смерть
Неизвестно