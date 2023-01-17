(Краснова) Александра (т.Шура) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Краснова) Александра (т.Шура)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Варвара Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова Лидия (Лидушка)

Отец ребёнка: не указан

Первомайский, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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