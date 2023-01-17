(Краснова) Александра (т.Шура)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Варвара Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Лидия (Лидушка)
Отец ребёнка: не указан
Первомайский, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно